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На Васильевском острове после ДТП женщина попала в больницу
Сегодня, 14:57
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romasdaria

На Васильевском острове после ДТП женщина попала в больницу

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Одна из машин после столкновения врезалась в знак "стоп".

В субботу, 22 мая, в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте". 

Вечером на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись два автомобиля. Авария произошла около 23:00 часов. 

Одна из машин после столкновения врезалась в знак "стоп". В результате происшествия женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

На Невском проспекте женщина попала под машину.

Фото: Piter.tv 

Теги: авария на васильевском, морская набережная
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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