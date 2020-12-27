На Васильевском острове после ДТП женщина попала в больницу

В субботу, 22 мая, в Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".
Вечером на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись два автомобиля. Авария произошла около 23:00 часов.
Одна из машин после столкновения врезалась в знак "стоп". В результате происшествия женщину в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
На Невском проспекте женщина попала под машину.
Фото: Piter.tv
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