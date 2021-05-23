На Невском проспекте женщина попала под машину

Пешеход перебегал дорогу не по "зебре". Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Ранним утром 23 мая в Петербурге под колесами легковушке оказалась женщина. ДТП произошло на Невском проспекте. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 4 утра возле дома № 63 на Невском проспекте иномарка Kia сбила женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть момент ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ДТП на Обводном канале пострадал младенец. Сейчас малыш находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Видео: Piter.tv