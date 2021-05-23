В ДТП на Обводном канале пострадал младенец

Сейчас малыш находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В субботу, 22 мая, в Московском районе произошла автомобильная авария, в результате которой пострадал грудной ребенок. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Примерно в 16 часов дня на перекрестке Обводного канала и Рыбинской улицы столкнулись два черных автомобиля.

По кадрам с камер видеонаблюдения можно предположить, что один из водителей не захотел пропускать второго участника аварии. Машины столкнулись и отлетели к ограждению. От удара пострадал младенец, который находился на заднем сидении одного из автомобилей. На записи видно, как женщина выходит из поврежденной легковушки с ребенком на руках. Малыша госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что около торгового центра "Китай город" произошло крупное ДТП. По словам свидетелей, несколько автомобилей не смогли поделить дорогу у торгового комплекса "Китай город".

Видео: Piter.tv