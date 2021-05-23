Около торгового центра "Китай город" произошло крупное ДТП

Вечером 22 мая на внешней стороне КАД в Петербурге произошло ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам свидетелей, несколько автомобилей не смогли поделить дорогу у торгового комплекса "Китай город".
Сейчас выясняются подробности аварии. На место события приехали медики.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Невском районе конфликт водителей закончился поножовщиной. Драка была серьезной: на асфальте осталась лужа крови. Официальная информация станет известна позже.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-.Петербург | Питер Онлайн | СПб
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