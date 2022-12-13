Около ТЦ "Заневский каскад" автоледи перепутала педали и пробила стену торгового центра

Водитель не пострадала, но оставила дыру в стене.

В субботу, 6 мая, автоледи врезалась в стену торгового центра на Заневском проспекте, 67, корпус 3. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Женщина перепутала педали при парковке на крытом паркинге. Машина влетела в здание ТЦ "Заневский каскад".

В последний момент машина резко ускорилась и проломила стену между парковкой и торговой зоной. 112

Водитель не пострадала, но оставила дыру в стене. Кроме того, во время ДТП со стены торгового центра упал кондиционер, повредился подвесной потолок.

Администрация ТЦ планирует требовать с автоледи возмещения ущерба.

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Видео: Телеграм / 112