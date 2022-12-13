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Около ТЦ "Заневский каскад" автоледи перепутала педали и пробила стену торгового центра

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Водитель не пострадала, но оставила дыру в стене.

В субботу, 6 мая, автоледи врезалась в стену торгового центра на Заневском проспекте, 67, корпус 3. Об этом сообщили в tg-канале "112". 

Женщина перепутала педали при парковке на крытом паркинге. Машина влетела в здание ТЦ "Заневский каскад". 

В последний момент машина резко ускорилась и проломила стену между парковкой и торговой зоной. 

112

Водитель не пострадала, но оставила дыру в стене. Кроме того, во время ДТП со стены торгового центра упал кондиционер, повредился подвесной потолок. 

Администрация ТЦ планирует требовать с автоледи возмещения ущерба. 

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Видео: Телеграм / 112

 

Теги: автоледи, дтп на заневском проспекте, заневский каскад, ладожская, пробила стену тц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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