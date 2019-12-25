На "Ладожской" в эскалатор попал посторонний предмет

Ограничения действовали с 08:24 до 08:26.

Вход на станцию метро "Ладожская" в Петербурге ограничивали утром 28 октября. Как сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен", в элементы эскалатора попал посторонний предмет.

Посторонний предмет удален, эскалатор перезапущен, станция "Ладожская" работает в обычном режиме. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что на "Дунайской" появились протечки из-за грунтовых вод. Все мероприятия по устранению проблемы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

