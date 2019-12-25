На станции метро "Дунайская" появились протечки из-за грунтовых вод

Пассажиры жалуются на потоп.

Пассажиры петербургского метро утром 27 октября сообщили о новых протечках на станции "Дунайская". В метрополитене подтвердили, что вода появилась из-за грунтовых вод, сообщает "Коммерсантъ".

На станции метро "Дунайская" в Санкт-Петербурге вновь зафиксированы протечки. По словам пассажиров, вода сочилась из потолка и попадала на платформу. Представители метрополитена заявили, что причиной инцидента стали грунтовые воды.

В пресс-службе подземки отметили, что сотрудники уже ведут работы по отводу воды из пассажирской зоны. Все мероприятия по устранению проблемы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

Подобные случаи на "Дунайской" фиксируются не впервые. Станцию затопило вскоре после открытия в 2019 году, а впоследствии протечки стали происходить регулярно. Из-за этого несколько раз приходилось закрывать часть спусков для ремонта.

В метрополитене подчеркнули, что источником проблемы остаются нарушения при строительстве, допущенные подрядной организацией. Ведомство контролирует устранение последствий и обещает завершить все необходимые работы без ограничения движения поездов.

