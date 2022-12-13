В Сестрорецке перекроют проезд по улице Мосина

Ремонт начнется 10 мая.

В Сестрорецке начинаются дорожные работы на улице Мосина, в связи с чем участок дороги от улицы Воскова до 3-й Поперечной улицы и Разливному переулку будет перекрыт. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Ремонт будет длиться с 10 по 16 мая. Закрывается движение транспорта по улице Мосина в направлении от улицы Воскова до Приморского шоссе, включая перекрестки с набережной строителей, Перепадской набережной и Петроградской набережной. Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Водителям рекомендуют объезжать участок по Приморскому шоссе, улице Новая Слобода, Тарховской улице, Тарховскому проспекту, Жукову переулку, Советскому проспекту, 3-й Поперечной улице, улице Токарева, Дубковскому шоссе, улице Воскова, переулку Свободы, 2-й Тарховской улице, 3-й Тарховской улице, Разливной набережной.

Водителей призвали учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее на Piter.tv: на 25-й линии В.О. открылся современный детский сад.

Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|