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На 25-й линии В.О. открылся современный детский сад
Сегодня, 11:20
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На 25-й линии В.О. открылся современный детский сад

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Здесь есть бассейн, спортзал, соляная пещера, помещения для кружков.

На 25-й линии Васильевского острова открыли детский сад  "Светлячок". В нем будут проводить время 220 детей. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Здесь есть бассейн, спортзал, соляная пещера, помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы. В детский сад будут принимать детей с нарушениями речи. С малышами будет заниматься логопед. 

Детский сад оснащен современной комплексной системой обеспечения безопасности. Детские площадки и здание находятся под надзором камер наблюдения.

В этом году в Петербурге в строй введут еще 37 детсадов, добавил глава города.

Ранее на Piter.tv: лжеминеры "атаковали" станцию метро "Невский проспект".

Фото: Телеграм / Александр Беглов

Теги: васильевский остров, детсад светлячок, детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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