На 25-й линии В.О. открылся современный детский сад

Здесь есть бассейн, спортзал, соляная пещера, помещения для кружков.

На 25-й линии Васильевского острова открыли детский сад "Светлячок". В нем будут проводить время 220 детей. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Здесь есть бассейн, спортзал, соляная пещера, помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы. В детский сад будут принимать детей с нарушениями речи. С малышами будет заниматься логопед.

Детский сад оснащен современной комплексной системой обеспечения безопасности. Детские площадки и здание находятся под надзором камер наблюдения.

В этом году в Петербурге в строй введут еще 37 детсадов, добавил глава города.

Ранее на Piter.tv: лжеминеры "атаковали" станцию метро "Невский проспект".

Фото: Телеграм / Александр Беглов