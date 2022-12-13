Лжеминеры "атаковали" станцию метро "Невский проспект"

Звонок поступил из Великобритании.

Сегодня ночью, 7 мая, злоумышленники "заминировали" станцию метро "Невский проспект". По информации Piter.tv, в полицейский участок Петроградского района позвонил неизвестный и предупредил об опасности.

Около двух часов ночи правоохранители проверили станцию. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.

Добавим, что аноним позвонил из Великобритании. Правоохранители завели уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv