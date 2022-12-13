  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лжеминеры "атаковали" станцию метро "Невский проспект"
Сегодня, 10:47
168
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Лжеминеры "атаковали" станцию метро "Невский проспект"

0 0

Звонок поступил из Великобритании.

Сегодня ночью, 7 мая, злоумышленники "заминировали" станцию метро "Невский проспект". По информации Piter.tv, в полицейский участок Петроградского района позвонил неизвестный и предупредил об опасности.

Около двух часов ночи правоохранители проверили станцию. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.

Добавим, что аноним позвонил из  Великобритании. Правоохранители завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: школьница выпала из окна на проспекте Мечникова, пока ее мама одевала младшую дочь.

Фото: Piter.tv

Теги: лжеминеры, метро петербурга, невский проспект, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии