Школьница выпала из окна на проспекте Мечникова, пока ее мама одевала младшую дочь

Ребенок рухнул на асфальт с высоты шестого этажа.

В Петербурге в субботу, 6 мая, из окна вывалилась 15-летняя девушка. Школьница осталась жива.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Мечникова. Девочка вышла из квартиры и пошла на лестничную площадку, пока ее мама одевала младшую дочь. В этот момент подросток выпала из открытого окна.

Ребенок рухнул на асфальт с высоты шестого этажа. Пострадавшая осталась жива. Ее доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Кораблестроителей девушка разбилась, выпав из окна многоэтажки.

Фото: Piter.tv