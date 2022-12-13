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Школьница выпала из окна на проспекте Мечникова, пока ее мама одевала младшую дочь
Сегодня, 10:31
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Школьница выпала из окна на проспекте Мечникова, пока ее мама одевала младшую дочь

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Ребенок рухнул на асфальт с высоты шестого этажа.

В Петербурге в субботу, 6 мая, из окна вывалилась 15-летняя девушка. Школьница осталась жива. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на проспекте Мечникова. Девочка вышла из квартиры и пошла на лестничную площадку, пока ее мама одевала младшую дочь. В этот момент подросток выпала из открытого окна. 

Ребенок рухнул на асфальт с высоты шестого этажа. Пострадавшая осталась жива. Ее доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. 

Полицейские проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Кораблестроителей девушка разбилась, выпав из окна многоэтажки.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект мечникова, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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