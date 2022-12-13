На улице Кораблестроителей девушка разбилась, выпав из окна многоэтажки

На улице Кораблестроителей в доме № 32, корпус 3, девушка из окна выпала девушка. Пострадавшая погибла на месте трагедии.
Инцидент произошел в субботу, 6 мая, в 22:49. Петербурженка упала с высоты седьмого этажа.
По информации Piter.tv, правоохранители выяснили, что тело принадлежит 20-летней девушке, которая проживала в этом доме. Дверь в ее квартиру была открыта. Она проживала здесь со своим молодым человеком.
Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: в Колпино мальчик умер после отказа скорой в госпитализации.
Фото: Pxhere
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