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На улице Кораблестроителей девушка разбилась, выпав из окна многоэтажки
Сегодня, 10:16
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На улице Кораблестроителей девушка разбилась, выпав из окна многоэтажки

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Петербурженка упала с высоты седьмого этажа.

На улице Кораблестроителей в доме № 32, корпус 3, девушка из окна выпала девушка. Пострадавшая погибла на месте трагедии. 

Инцидент произошел в субботу, 6 мая, в 22:49. Петербурженка упала с высоты седьмого этажа.

По информации Piter.tv, правоохранители выяснили, что тело принадлежит 20-летней девушке, которая проживала в этом доме. Дверь в ее квартиру была открыта. Она проживала здесь со своим молодым человеком.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Колпино мальчик умер после отказа скорой в госпитализации.

Фото: Pxhere

Теги: полиция, разбилась девушка, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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