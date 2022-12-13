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В Колпино мальчик умер после отказа скорой в госпитализации
Сегодня, 9:44
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В Колпино мальчик умер после отказа скорой в госпитализации

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Ребенок с детства страдал эпилепсией.

В Колпино две скорые помощи отказались госпитализировать 9-летнего мальчика, которому было плохо. Спустя пару часов ребенок  умер. 

По информации Piter.tv, в пятницу школьник пожаловался на здоровье. Мама ребенка вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели пациента, выписали рекомендации и уехали. На следующий день мальчику стало хуже. Мать снова вызвала медиков. Бригада скорой помощи осмотрела больного, прописала лекарства и уехала. По мнению врачей, четвероклассник не нуждался в госпитализации. 

Через два часа у ребенка посинели губы. Медики провели реанимационные действия, но школьника спасти не удалось. Мальчик умер в своей кровати.

Известно, что ребенок с детства страдал эпилепсией. Он жил с мамой, братьями и сестрами в отдельной четырехкомнатной квартире.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: шутники "заминировали" ТРК "Радуга".

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, мальчик с эпилепсией, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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