В Колпино мальчик умер после отказа скорой в госпитализации

Ребенок с детства страдал эпилепсией.

В Колпино две скорые помощи отказались госпитализировать 9-летнего мальчика, которому было плохо. Спустя пару часов ребенок умер.

По информации Piter.tv, в пятницу школьник пожаловался на здоровье. Мама ребенка вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели пациента, выписали рекомендации и уехали. На следующий день мальчику стало хуже. Мать снова вызвала медиков. Бригада скорой помощи осмотрела больного, прописала лекарства и уехала. По мнению врачей, четвероклассник не нуждался в госпитализации.

Через два часа у ребенка посинели губы. Медики провели реанимационные действия, но школьника спасти не удалось. Мальчик умер в своей кровати.

Известно, что ребенок с детства страдал эпилепсией. Он жил с мамой, братьями и сестрами в отдельной четырехкомнатной квартире.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv