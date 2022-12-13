Шутники "заминировали" ТРК "Радуга"

На место случившегося приехали более 90 сотрудников правоохранительных органов.

В субботу, 6 мая, злоумышленники "атаковали" ТРК "Радуга" на проспекте Космонавтов, 14. На почту администратора комплекса пришло анонимное сообщение, в котором автор рассказал о спрятанных взрывных устройствах в здании.

Сотрудники ТРК вызвали полицию. На место случившегося приехали более 90 сотрудников правоохранительных органов. Они осмотрели здание и ничего опасного не нашли.

Эвакуировать сотрудников не стали. В результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент оперативники устанавливают личность отправителя послания. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv