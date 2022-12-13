На Лиговском проспекте мужчина в кепке пугал прохожих и водителем пистолетом

Хулиган ругался на прохожих и пугал их

На Лиговском проспекте странный мужчина направлял на горожан пистолет. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

В социальных сетях опубликовали видео с хулиганом. Он ругался на прохожих и пугал их. Свидетели случившегося вызвали полицию. Узнав об этом, дебошир убежал.

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург