Как было установлено, 18-летняя девушка за рулем Porsche в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Перед судом предстанет "гонщица" на Porsche, ставшая участницей смертельного ДТП в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Завершено расследование уголовного дела по факту смертельной аварии, произошедшей в конце марта 2020 года на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине. В результате столкновения кроссоверов Porsche Macan и Volkswagen Tiguan 27-летняя женщина-водитель Volkswagen получила крайне тяжелые травмы и позже скончалась, ее пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Как было установлено, 18-летняя девушка за рулем Porsche в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима. Было возбуждено уголовное дело.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Согласно нормам действующего уголовного законодательства, гонщице может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Витебском проспекте Honda Civic насмерть сбила пешехода.

Видео: МВД