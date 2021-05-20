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На Витебском проспекте Honda Civic насмерть сбила пешехода

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Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Московском районе Петербурга поздно вечером 19 мая произошло смертельное ДТП с пешеходом. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла около половины двенадцатого ночи у дома №65 по Витебскому проспекту.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Honda Civic сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм. 

Также вечером 19 мая в Тихвине пенсионер сбил 8-летнюю девочку на роликах.

Видео: Piter.tv

Теги: honda civic, витебский проспект, смертельное дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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