На Витебском проспекте Honda Civic насмерть сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Московском районе Петербурга поздно вечером 19 мая произошло смертельное ДТП с пешеходом. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Авария произошла около половины двенадцатого ночи у дома №65 по Витебскому проспекту.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Honda Civic сбил 37-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Также вечером 19 мая в Тихвине пенсионер сбил 8-летнюю девочку на роликах.

Видео: Piter.tv