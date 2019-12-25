В Тихвине пенсионер сбил 8-летнюю девочку на роликах

Пострадавшая попала в больницу с различными травмами.

Вечером 19 мая в ДТП в Тихвине серьезно пострадала 8-летняя девочка, ученица 2 класса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Около 20 часов напротив дома №12 на Делегатской улице девочку сбил Ford Focus. Школьница передвигалась по нерегулируемому пешеходному переходу на роликах. Ее госпитализировали с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

За рулем автомобиля был 66-летний мужчина. По факту случившегося проводится проверка.

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