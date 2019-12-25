Выезжая со двора на Выборгском шоссе, Volkswagen Tiguan сбил школьника на велосипеде

Накануне вечером в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием подростка на велосипеде. Пострадаввшему понадобилась помощь медиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло вечером 18 мая у дома №459 по Выборгскому шоссе. По предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan, выезжая с дворовой территории, сбил ехавшего по тротуару 16-летнего юношу на велосипеде.
Подростка доставили в детскую больницу. По факту случившегося проводится проверка.
Также накануне на пешеходном переходе на Пискарёвском проспекте автомобиль сбил велосипедиста-школьника.
Фото: Piter.tv
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