В петербургском метро мужчина в маске показал пассажирам свой половой орган

Выйдя из вагона, онанист убежал прочь.

В петербургском метрополитене пассажир в маске и с усталым взглядом прокатился до станции "Улица Дыбенко" с половым органом наружу. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Напротив нарушителя общественного порядка сидели девушки, которые сделали ему замечание. Однако эксгибиционист не отреагировал на него. Когда пассажирки спросили, как он себя чувствует и все ли у него в порядке с головой, он показал он покрутил пальцем у виска. Спрятать мужское достоинство он не захотел.

Когда необычный пассажир покинул вагон, он надел штаны. Вероятно, инцидентом заинтересуются сотрудники полиции, ведь на месте девушек могли оказаться дети и подростки.

Ранее на Piter.tv: на станции "Академическая" человек упал на рельсы.

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