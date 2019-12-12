На станции "Академическая" человек упал на рельсы

На данный момент решается вопрос о составлении административного протокола.

Сегодня утром, 1 мая, пассажир петербургского метро упал на пути. Инцидент произошел на станции "Академическая".

По информации Piter.tv, пострадавший остался жив. Оказался на рельсах 30-летний мужчина по неосторожности. На данный момент решается вопрос о составлении административного протокола за нарушение требований в области транспортной безопасности. В худшем случае петербуржцу придется выплатить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Комиссара Смирнова у петербурженки угнали машину за 8,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv