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На станции "Академическая" человек упал на рельсы
Сегодня, 13:55
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На станции "Академическая" человек упал на рельсы

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На данный момент решается вопрос о составлении административного протокола.

Сегодня утром, 1 мая, пассажир петербургского метро упал на пути. Инцидент произошел на станции "Академическая". 

По информации Piter.tv, пострадавший остался жив. Оказался на рельсах 30-летний мужчина по неосторожности. На данный момент решается вопрос о составлении административного протокола за нарушение требований в области транспортной безопасности. В худшем случае петербуржцу придется выплатить штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Комиссара Смирнова у петербурженки угнали машину за 8,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: метро петербурга, станция академическая, человек упал на рельсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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