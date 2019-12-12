На улице Комиссара Смирнова у петербурженки угнали машину за 8,7 млн рублей

С 18:00 до 22:00 злоумышленники взломали иномарку 2022 года выпуска.

У жительницы Петербурга неизвестные украли BMW за 8,7 млн рублей. Инцидент произошел накануне, 30 апреля, в Выборгском районе.

По информации Piter.tv, бизнесвумен обратилась в полицию и рассказала сотрудникам правоохранительных органов о пропаже. По словам женщины, она оставила машину без присмотра всего на 4 часа на улице Комиссара Смирнова. С 18:00 до 22:00 злоумышленники взломали иномарку 2022 года выпуска и уехали на ней прочь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

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