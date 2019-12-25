В подъезде на Типанова извращенец онанировал на глазах у 8-летней девочки

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения.

Во вторник, 27 октября, в полицию Петербурга обратился мужчина и заявил, что его 8-летняя дочь стала жертвой извращенца-онаниста. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, мужчина решил помастурбировать на глазах у маленькой девочки. Все произошло в подъезде дома на улице Типанова.

На место происшествия выезжали стражи порядка. Они изъяли записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемому на вид 30 лет. На нем была куртка с капюшоном и рукавами бежевого цвета, синие джинсы и темная обувь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что женщина обвинила бывшего мужа в похищении и изнасиловании.

Фото: Piter.TV