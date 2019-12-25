Женщина обвинила бывшего мужа в похищении и изнасиловании

У мужчины совсем иная версия о произошедшем.

Полиция Невского района разбирается в деталях инцидента, произошедшего между бывшими супругами. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 18 октября, в 00:24 в полицию поступило сообщение от Людмилы А., которая живет в Самаре. Она рассказала, что 17 октября некий Вячеслав Ц. в Петербурге на улице Бабушкина против воли посадил в машину свою бывшую жену Наталью Ц. и везет, предположительно, в сторону Самары.

Позже в полицию обратилась сама Наталья Ц., которая рассказала, что 17 октября около полуночи она возвращалась домой. Около ее дома к ней подбежал бывший муж Вячеслав Ц., схватил ее руками, силой посадил в автомобиль и заблокировал двери. Проехав около 350 километров, около 5:00 18 октября мужчина остановил машину и попросил заняться сексом. Женщина отказала, тогда ее бывший муж в агрессивной форме приказал ей раздеться, после этого у них был секс. Наталья Ц., сказала, что ей необходимо на работу, бывший муж привез ее обратно к 10 утра по указанному адресу. Оттуда пострадавшая женщина поехала домой, после отдыха она обратилась в полицию с заявлением о похищении и изнасиловании бывшим мужем. Она уточнила, что физическую силу он к ней не применял.

Сам Вячеслав Ц. также побывал в полиции еще до своей бывшей супруги. Он рассказал несколько другую версию. С его слов, он насильно посадил свою супругу в машину, чтобы отвезти обратно домой в Самару. Примерно через 300 км он остановился и решил с ней спокойно поговорить. В ходе разговора они решили, что она вернется домой к нему, и далее они будут решать свою дальнейшую совместную жизнь. После чего он развернулся и поехал обратно в сторону Петербурга. Женщину он оставил у магазина, которого она просила, сам же поехал в отделение полиции, так как участковый сообщил, что его разыскивают.

Ранее петербуржец изнасиловал 20-летнюю девушку в гараже.

Фото:Piter.TV