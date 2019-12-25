Петербуржец изнасиловал 20-летнюю девушку в гараже

Он помещен в ИВС.

Накануне в полицию обратилась 20-летняя жертва изнасилования. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 18 октября, в 03:46 в полицию обратилась неработающая 20-летняя девушка. Она рассказала, что 17 октября в период с 02:20 до 08:15 в деревне Заневка, в гараже без номера неизвестный преступник совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В этом гараже по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний неработающий мужчина. Он помещен в ИВС.

В Петербурге таксист изнасиловал 13-летнюю пассажирку в своем автомобиле.

Фото: pixabay