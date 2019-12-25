В Петербурге таксист изнасиловал 13-летнюю пассажирку в своем автомобиле

Педофила вычислили по госномерам.

В четверг, 8 октября, в полицию Петербурга обратился мужчина и заявил об изнасиловании своей 13-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, несовершеннолетняя девочка стала жертвой таксиста-педофила. Водитель компании Uber совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка в своем автомобиле возле станции метро "Комендантский проспект". После содеянного таксист скрылся.

Установить личность подозреваемого удалось по госномерам. Через полтора часа после поступления заявления мужчину задержали возле станции метро "Академическая". Насильником-педофилом оказался 31-летний мигрант, у которого нет регистрации в Петербурге или Ленобласти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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