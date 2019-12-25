В Петербурге нашли тело рожденного суррогатной матерью младенца

Днем 8 октября в полицию Гатчинского района Ленобласти обратились медики скорой помощи и заявили об обнаружении мертвого 5-месячного ребенка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, мальчика родила суррогатная мать. Малыш находился с няней, которая по договору ухаживала за ним до приезда биологических родителей. Они проживают в другой стране и не могли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.
Суррогатная мать после родов получила деньги. О ее местоположении сейчас ничего не известно.
Материалы по факту случившегося передали в Следственный комитет. В ситуации также будет разбираться Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.
Ранее мы писали, что в Невском районе младенец проломил голову, упав с пеленального столика.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все