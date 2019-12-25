В Петербурге нашли тело рожденного суррогатной матерью младенца

Малыш находился с няней, которая по договору ухаживала за ним до приезда биологических родителей.

Днем 8 октября в полицию Гатчинского района Ленобласти обратились медики скорой помощи и заявили об обнаружении мертвого 5-месячного ребенка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мальчика родила суррогатная мать. Малыш находился с няней, которая по договору ухаживала за ним до приезда биологических родителей. Они проживают в другой стране и не могли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

Суррогатная мать после родов получила деньги. О ее местоположении сейчас ничего не известно.

Материалы по факту случившегося передали в Следственный комитет. В ситуации также будет разбираться Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

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