В Невском районе младенец проломил голову, упав с пеленального столика

Вечером 29 сентября в Невском районе Петербурга произошел несчастный случай. В одной из квартир дома на Советском проспекте серьезные травмы получил ребенок, родившийся в июле этого года. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, в шесть часов вечера младенец по недосмотру родителей упал с пеленального столика и ударился головой. Малыша забрала скорая помощь, у него диагностировали травмы головы. Подробности инцидента выясняются.
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Фото: pixabay.com
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