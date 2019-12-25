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В Невском районе младенец проломил голову, упав с пеленального столика
Сегодня, 9:12
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Alena_Zinovieva

В Невском районе младенец проломил голову, упав с пеленального столика

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Инцидент произошел по недосмотру родителей.

Вечером 29 сентября в Невском районе Петербурга произошел несчастный случай. В одной из квартир дома на Советском проспекте серьезные травмы получил ребенок, родившийся в июле этого года. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, в шесть часов вечера младенец по недосмотру родителей упал с пеленального столика и ударился головой. Малыша забрала скорая помощь, у него диагностировали травмы головы. Подробности инцидента выясняются.

Ранее петербуржцы поспорили, кто виноват в школьном конфликте со словом sosi.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, недосмотр родителей, травма головы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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