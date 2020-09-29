Петербуржцы поспорили, кто виноват в школьном конфликте со словом sosi

Одни считают недопустимым поведение директора, другие – ученика.

Накануне в одной из школ в Красносельском районе Петербурга разгорелся скандал. Директор назвал ученика "сосуном" после того, как мальчик написал под новыми правилами школы слово "sosi". Запись соответствующего разговора появилась в сети.

Новость вызвала бурные обсуждения среди пользователей интернета. Мнения петербуржцев по этому поводу разделились. Одни встали на сторону директора, другие – ученика.

"У нас скоро учителей не останется, если им из-за таких недоумков будут проверки устраивать. Мать что-то требует от учителя, а сама кого воспитала?", - задалась вопросом Светлана Перепеч.

"На минуточку, правила школы не место для упражнений в чистописании", - уверена Гелечка Утемишева.

"Школа не место, где взрослые люди должны набрасываться с такими комментариями на ребенка. И если маленький ребенок не дает себе до конца отчет в происходящем, то взрослые все прекрасно понимают", - отметила Анастасия Кудашева, добавив: "Бедный мальчишка. Такое поведение не повод так накидываться на ребенка. Директор просто сливает свою агрессию на беззащитного".

"Директора этой школы давно пора посадить на место… мама ребенка все правильно сделала..." – заявила Светлана Деменьтьева.

"Ремня хорошего этому ребенку, чтоб впредь неповадно было. Мать там под стать", - написала Марианна Альтшуль.

"Сейчас воспитанных детей родителями раз-два и обчелся, проверку на воспитание надо устроить мамаше этого "маленького дитятко" органами опеки! Чтобы знал в следующий раз как портить документ не им созданный, здесь у ребенка нет никакого понятия про уважение ни к школе, ни к педагогу, да и к самой матери нет уважения!" – прокомментировала ситуацию Лариса Тиханенкова.

По предварительной информации, классный руководитель дала детям ознакомиться с новыми правилами школы. Ученики должны были поставить под ними свои подписи. Ребята отнеслись к просьбе учителя несерьезно и начали писать шутки. Среди них оказалось слово "sosi".

Оскорбленная учительница незамедлительно потащила автора шутки к директору, известив об инциденте родителей. В отношении директора, которая пригрозила мальчику объявить всей школе "по громкому радио", что он "сосун", началась служебная проверка.

Видео: ВКонтакте / Горелово