В отношении директора школы Красносельского района началась проверка

Мать ребенка отметила, что ее сын подписал новые правила словом "sosi".

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что в отношении директора школы №391 (Красносельский район) началась служебная проверка. Об этом сообщила "Фонтанка".

О странной истории, которая произошла в учебном заведении, рассказало издание "Подъем" в тот же день. По словам матери школьника, директор вызвал ученика за то, что под новыми правилами школы мальчик написал слово "sosi". В разговоре директор спросила "и что ты сосешь у нас", а затем назвала ребенка "сосуном". Мать мальчика заявляет, что не видела бумагу с злополучным словом.

Директор же заявила, что конфликта не было. В администрации района сказали, что в отношении женщины началась проверка.

Ранее мы писали, что детский сад и 14 школьных классов Петербурга ушли на карантин.

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