Детский сад и 14 школьных классов Петербурга ушли на карантин

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что детский сад и 14 классов шести школ Петербурга отправились на карантин. Об этом сообщил "Интерфакс".
Врачи подтвердили у детей диагнозы COVID-19 и ОРВИ. Из-за этого ребятам пришлось перейти на дистанционное обучение. В каком состоянии находятся школьники и воспитанники детсада не уточняется. В Роспотребнадзоре рассказали, что школы и детсады Петербурга могут полностью перевести на домашнее обучение в том случае, если будут отсутствовать 20% детей.
Ранее мы писали, что в петербургском транспорте продлили масочный режим до 11 октября.
Фото: pixabay
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