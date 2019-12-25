Детский сад и 14 школьных классов Петербурга ушли на карантин

Врачи подтвердили у ребят COVID-19 и ОРВИ.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что детский сад и 14 классов шести школ Петербурга отправились на карантин. Об этом сообщил "Интерфакс".

Врачи подтвердили у детей диагнозы COVID-19 и ОРВИ. Из-за этого ребятам пришлось перейти на дистанционное обучение. В каком состоянии находятся школьники и воспитанники детсада не уточняется. В Роспотребнадзоре рассказали, что школы и детсады Петербурга могут полностью перевести на домашнее обучение в том случае, если будут отсутствовать 20% детей.

Ранее мы писали, что в петербургском транспорте продлили масочный режим до 11 октября.

Фото: pixabay