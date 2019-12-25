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В Петербурге продлили масочный режим в транспорте до 11 октября
Сегодня, 19:40
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smirenny

В Петербурге продлили масочный режим в транспорте до 11 октября

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Это касается и общественных мест.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что городская администрация продлила перчаточно-масочный режим в общественном транспорте Петербурга до 11 октября.

Принятые меры сдерживают распространение коронавирусной инфекции. Жителей и туристов города просят надевать маски в общественном транспорте, в том числе метрополитене, а также общественных местах, в число которых входят вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта.

Напомним, что стало известно, какой будет вторая волна COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, масочный режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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