В Петербурге продлили масочный режим в транспорте до 11 октября

Это касается и общественных мест.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что городская администрация продлила перчаточно-масочный режим в общественном транспорте Петербурга до 11 октября.

Принятые меры сдерживают распространение коронавирусной инфекции. Жителей и туристов города просят надевать маски в общественном транспорте, в том числе метрополитене, а также общественных местах, в число которых входят вестибюли и станции метрополитена, остановки и салоны общественного транспорта.

Напомним, что стало известно, какой будет вторая волна COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV