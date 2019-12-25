Стало известно, какой будет вторая волна COVID-19 в Петербурге

Подъем заболеваемости будет более плавным и легко управляемым.

Директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского, вирусолог Александр Лукашев рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в Петербурге. По его словам, она не будет ярко выраженной. Об этом пишут "Известия".

Александр Лукашев заявил, что есть города, где было много заболевших людей (например, Москва и Петербург). Здесь подъем заболеваемости будет более плавным и легко управляемым.

В то же время в регионах, где практически не было первой волны, угроза распространения коронавирусной инфекции ничуть не ниже, чем в апреле. По словам вирусолога, для них все только начинается.

Ранее Роспотребнадзор назвал условия, при которых вновь закроются петербургские школы.

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