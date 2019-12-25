Роспотребнадзор назвал условия, при которых вновь закроются петербургские школы

Специалисты будут смотреть на коэффициент распространения коронавируса, а также на количество сделанных тестов.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, при каких обстоятельствах петербургские школьники вновь отправятся на дистанционное обучение. Об этом во время виртуальной встречи с бизнесом заместитель начальника отдела по вопросам надзора за объектами общественного питания Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко.

По словам Лукьянченко, первым делом специалисты обратят внимание на коэффициент распространения коронавируса, а также на количество сделанных тестов. Он отметил, что ограничения вновь могут вернуть в любой момент. Однако поспешил успокоить горожан и добавил, что в настоящий момент речи об этом нет.

Стоит отметить, что на закрытие школ может повлиять не только коронавирус, но и сезонная эпидемия гриппа.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирус унёс жизни 15 человек.

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