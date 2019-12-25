За сутки в Петербурге коронавирус унёс жизни 15 человек

По России за последние сутки подтверждено 79 летальных случаев.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что за прошедшие сутки в Петербурге от COVID-19 умерли 15 горожан. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России за последние сутки подтверждено 79 летальных случаев. Отмечается, что с начала пандемии в стране умерло 19 418 человек.

При этом в Северной столице за 24 часа выписали по выздоровлению 108 петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 214 человек.

Фото:Piter.TV