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За сутки в Петербурге коронавирус унёс жизни 15 человек
Сегодня, 11:00
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За сутки в Петербурге коронавирус унёс жизни 15 человек

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По России за последние сутки подтверждено 79 летальных случаев.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что за прошедшие сутки в Петербурге от COVID-19 умерли 15 горожан. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России за последние сутки подтверждено 79 летальных случаев. Отмечается, что с начала пандемии в стране умерло 19 418 человек. 

При этом в Северной столице за 24 часа выписали по выздоровлению 108 петербуржцев. 

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 214 человек.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, смертность от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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