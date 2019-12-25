За сутки в Петербурге коронавирусом заболели ещё 214 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 148 в 84 регионах.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что в Петербурге коронавирусом заболели ещё 214 человек. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно последним данным информационного центра, в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 148 в 84 регионах. За минувшие сутки больше всего заболевших в Москве (860 человек). На втором месте находится Петербург, далее Московская область и Ростовская область.

Наименьшие темпами прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе.

Ранее мы сообщали о том, что школы в Петербурге снова могут закрыться.

Фото:Piter.TV