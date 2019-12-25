Школы в Петербурге снова могут закрыться

Такой вариант рассматривают в Роспотребнадзоре.

Петербургское отделение Роспотребнадзора рассматривает вариант возвращения ограничения по коронавирусу в случае осложнения эпидемической обстановки. В том числе, школьники могут снова вернуться к дистанционному обучению. Об этом сообщил замначальника отдела по вопросам надзора за объектами общественного питания ведомства Алексей Лукьянченко.

По словам руководителя, окончательное решение будет приниматься по трем критериям: коэффициенту распространения заболевания, наличию свободных коек и охвату тестов.

Отметим, что пока предпосылок возвращения к режиму самоизоляции нет. Ситуация с распространением болезни в городе остается стабильным.

Ранее мы рассказали о том, что Смольный обязали вернуть все закрытые из-за пандемии маршруты.

Фото: Pixabay