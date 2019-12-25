Смольный обязали вернуть все закрытые из-за пандемии маршруты

УФАС по Петербургу потребовал вернуть на рейсы все маршруты до 15 октября. Ведомство выдало городскому комитету по транспорту предупреждение.
В антимонопольный орган обратилась организация ООО "5 парк". Организация осуществляет перевозки к торговому комплексу "Мега Парнас". Документ от июля 2020 года, изданный комитетом, запрещает курсирование маршрутов К-1 Мега и К-2Мега и еще 25 маршрутам.
В УФАС после анализа ситуации сделали вывод, что запрет ничем не обоснован, так как он ставит отдельных перевозчиков в неравное положение с другими перевозчиками, и тем сам ограничивает конкуренцию.
Кроме того, распоряжение комитета прекратило свое действие в начале августа.
Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV
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