Смольный обязали вернуть все закрытые из-за пандемии маршруты

Смольный ограничил маршруты из-за мер по борьбе с распространением коронавируса.

УФАС по Петербургу потребовал вернуть на рейсы все маршруты до 15 октября. Ведомство выдало городскому комитету по транспорту предупреждение.

В антимонопольный орган обратилась организация ООО "5 парк". Организация осуществляет перевозки к торговому комплексу "Мега Парнас". Документ от июля 2020 года, изданный комитетом, запрещает курсирование маршрутов К-1 Мега и К-2Мега и еще 25 маршрутам.

В УФАС после анализа ситуации сделали вывод, что запрет ничем не обоснован, так как он ставит отдельных перевозчиков в неравное положение с другими перевозчиками, и тем сам ограничивает конкуренцию.

Кроме того, распоряжение комитета прекратило свое действие в начале августа.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV