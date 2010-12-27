Чтобы уехать в отпуск петербуржец выплатил дочери 435 тысяч рублей

Мужчина на протяжении долгого времени уклонялся от выплаты алиментов.

Петербуржец согласился выплатить крупный долг по алиментам, чтобы устроить себе отпуск в Финляндии. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Мужчина на протяжении долгого времени уклонялся от исполнения решения суда, по которому он был обязан выплачивать четверть своей зарплаты на содержание дочери. В итоге у него накопился долг в размере 435 тысяч рублей. Приставы такое поведение не одобрили и запретили петербуржцу выезжать из страны, а также регистрировать автомобиль.

Желание отправиться путешествовать по Финляндии вынудило мужчину полностью погасить долг и со спокойной душой уехать в тур за границу.

Ранее мы сообщали, что молодая петербурженка заплатила приставам почти миллион рублей прямо на дороге.

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