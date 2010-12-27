Автоледи заплатила почти миллион рублей на дороге

Петербурженку застали врасплох судебные приставы.

В Петербурге автоледи выплатила крупный долг по транспортному налогу в размере почти одного миллиона рублей прямо на дороге. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ городского УФССП.

В ведомстве рассказали, что 33-летняя жительница Красносельского района, будучи владелицей трех мощных иномарок "Мерседес", не захотела платить за них транспортный налог. Органами была развернута компания по поиску должницы и, благодаря мобильной группе "Поток", петербурженку за рулем иномарки удалось найти на одной из дорог города. Приставы пригрозили девушке компенсацией авто в случае неуплаты долга, на что она не стала припираться и сразу же на месте оплатила штраф в размере 900 тысяч рублей.

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