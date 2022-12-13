В Невском районе велосипедист избил автоледи

Полицейские выяснили, что мужчина напал на женщину за то, что она сделала ему замечание.

В Невском районе велосипедист отлупил автоледи и сломал зеркало на ее машине в порыве гнева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне вечером, 22 февраля, на Народной улице. Пострадавшая успела вызвать полицию и скорую. Медики диагностировали у девушки травмы головы. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Оперативники по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался судимый 38-летний житель Петербурга. Неадекват, поднявший руку на женщину, был сильно пьян.

Полицейские выяснили, что мужчина напал на женщину за то, что она сделала ему замечание. Дело в том, что выпивший велосипедист сломал боковое зеркало на иномарке женщины.

Задержанный доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv