  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге охранник магазина развращал школьницу в соцсетях
Сегодня, 13:56
215
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге охранник магазина развращал школьницу в соцсетях

0 0

Оперативники задержали молодого человека на улице Комсомола около дома № 17.

В Калининском районе 21-летний охранник магазина "Фикс-Прайс" развращал школьницу через переписку в мессенджере. Мать 14-летней девочки обратилась в полицию. 

По информации Piter.tv, женщина написала заявление на извращенца. Оперативники задержали молодого человека на улице Комсомола около дома № 17 накануне, 22 февраля.

Правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о планируемом сносе здания "Ленфильма".

Фото: Unsplash

Теги: извращенец, охранник фикспрайса, педофил, полиция, развращал школьницу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии