В Петербурге охранник магазина развращал школьницу в соцсетях

В Калининском районе 21-летний охранник магазина "Фикс-Прайс" развращал школьницу через переписку в мессенджере. Мать 14-летней девочки обратилась в полицию.
По информации Piter.tv, женщина написала заявление на извращенца. Оперативники задержали молодого человека на улице Комсомола около дома № 17 накануне, 22 февраля.
Правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее на Piter.tv: Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о планируемом сносе здания "Ленфильма".
Фото: Unsplash
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