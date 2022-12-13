В Петербурге охранник магазина развращал школьницу в соцсетях

Оперативники задержали молодого человека на улице Комсомола около дома № 17.

В Калининском районе 21-летний охранник магазина "Фикс-Прайс" развращал школьницу через переписку в мессенджере. Мать 14-летней девочки обратилась в полицию.

По информации Piter.tv, женщина написала заявление на извращенца. Оперативники задержали молодого человека на улице Комсомола около дома № 17 накануне, 22 февраля.

Правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о планируемом сносе здания "Ленфильма".

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