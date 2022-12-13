Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о планируемом сносе здания "Ленфильма"

Председатель Следкома поручил подготовить доклад по вопросу и оперативно рассказать об итоговом решении.

Глава СК России Александр Бастрыкин пообещал проконтролировать проверку по информации о планируемом сносе зданий филиала "Ленфильма". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил подготовить доклад по вопросу и оперативно рассказать об итоговом решении. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

Холдинг "РСТИ" приступил к демонтажу площадки "Ленфильма" на улице Тамбасова. Соответствующие уведомления на прошлой неделе разместил Госстройнадзор.

В общей сложности планируют снести пять зданий общей площадью более 26 тыс. "квадратов". Речь идёт о цехе обработки плёнки, производственном и вспомогательном корпусах, цехе водоподготовки и автобазе.

Ранее на Piter.tv: работы по сохранению трамвайной подстанции на набережной Карповки обойдутся в 305 млн рублей.

Фото: СК России