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Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о планируемом сносе здания "Ленфильма"
Сегодня, 13:24
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Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о планируемом сносе здания "Ленфильма"

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Председатель Следкома поручил подготовить доклад по вопросу и оперативно рассказать об итоговом  решении.

Глава  СК России Александр Бастрыкин пообещал проконтролировать проверку по информации о планируемом сносе зданий филиала "Ленфильма". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил подготовить доклад по вопросу и оперативно рассказать об итоговом  решении. Ситуацию взяли на контроль  в центральном аппарате ведомства. 

Холдинг "РСТИ" приступил к  демонтажу площадки "Ленфильма" на улице Тамбасова. Соответствующие уведомления на прошлой неделе разместил Госстройнадзор.

В общей сложности планируют снести пять зданий общей площадью более 26 тыс. "квадратов".  Речь идёт о цехе обработки плёнки, производственном и вспомогательном корпусах, цехе водоподготовки и автобазе. 

Ранее на Piter.tv: работы по сохранению трамвайной подстанции на набережной Карповки обойдутся в 305 млн рублей.

Фото: СК  России

 

Теги: бастрыкин, полиция, проверка, следком, снос зданий филиала ленфильма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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