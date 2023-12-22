По предварительной информации, задержанные действовали по указанию неизвестного куратора.

В Ярославской области полицейские изъяли более 24 кг "синтетики" у двух наркозакладчиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Подозреваемые в незаконном обороте наркотических веществ были задержаны на территории одного из гаражно-строительных кооперативов в Рыбинске. По предварительной информации, наркозакладчики действовали по указанию неизвестного куратора. Они организовали в частном доме цех по синтезу наркотиков и планировали сбыть изготовленную "синтетику" бесконтактным способом через тайники на территории региона. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии полицейские задержали несовершеннолетнего водителя.

Видео: УМВД России по Ярославской области