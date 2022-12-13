Площадку "Ленфильма" на улице Тамбасова снесут по решению Госстройнадзора

Всего будет снесено 5 зданий общей площадью более 26 тыс.кв.м.

Холдинг "РСТИ" начал демонтаж площадки "Ленфильма" на улице Тамбасова. Соответствующие уведомления на прошлой неделе разместил Госстройнадзор. По информации издания "Деловой Петербург", есть вероятность, что территорию в дальнейшем используют под жилую застройку.

В общей сложности будет снесено 5 зданий общей площадью более 26 тыс. кв.м. Речь идёт о цехе обработки плёнки, производственном и вспомогательном корпусах, цехе водоподготовки и автобазе. В качестве заявителя в документации Госстройнадзора указано ООО "РСТИ на Тамбасова".

Напомним, что формально подобные уведомления размещаются только в случае если снос планируется без целей строительства, иначе потребовалось бы соответствующее разрешение. Однако в последнее время снос под будущие стройплощадки без подобного документа стал общепринятой практикой.

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Фото: Piter.TV