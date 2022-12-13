Московский бизнесмен выкупил отделение банка-банкрота на Караванной

Сделка состоялась с дисконтом в 20%.

Бизнесмен из Москвы приобрёл отделение обанкротившегося в сентябре 2021 года Энергомашбанка на Караванной улице в Петербурге. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Новым владельцем здания, площадь которого составляет 415,7 кв.м., стал предприниматель Владимир Алексеев, выступающий учредителем нескольких столичных и петербургских компаний.

Сделка состоялась с дисконтом в 20%. Таким образом, Алексееву удалось купить объект и его имущество (мебель, мониторы, подставки под огнетушители) за 87,8 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Армянский фонд Balchug Capital купил БЦ "Пулково Скай".

Фото: Pxhere