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Армянский фонд Balchug Capital купил БЦ "Пулково Скай"
Сегодня, 18:33
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Армянский фонд Balchug Capital купил БЦ "Пулково Скай"

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Бизнес-центр является одним из самых крупных в Петербурге.

Стало известно, что армянский фонд Balchug Capital выкупил у финских компаний бизнес-центр "Пулково Скай". БЦ находится у аэропорта "Пулково". Об этом 3 февраля пишут "РИА Новости". 

"Пулково Скай" - БЦ класса А, его площадь 76 тыс. квадратных метров. Он является одним из самых крупных в Петербурге. Ранее на 60% им владела компания EKE Finance Oy, остальные 40% принадлежали Vicus Oy. Сумма сделки не уточняется.

Ранее арендодатели Петербурга на 20% реже стали сдавать квартиры. Стоимость аренды однокомнатной квартиры стала меньше на 14%.

Фото: Piter.tv


 

Теги: покупка, пулково скай, фонд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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