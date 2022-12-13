Армянский фонд Balchug Capital купил БЦ "Пулково Скай"

Бизнес-центр является одним из самых крупных в Петербурге.

Стало известно, что армянский фонд Balchug Capital выкупил у финских компаний бизнес-центр "Пулково Скай". БЦ находится у аэропорта "Пулково". Об этом 3 февраля пишут "РИА Новости".

"Пулково Скай" - БЦ класса А, его площадь 76 тыс. квадратных метров. Он является одним из самых крупных в Петербурге. Ранее на 60% им владела компания EKE Finance Oy, остальные 40% принадлежали Vicus Oy. Сумма сделки не уточняется.

Ранее арендодатели Петербурга на 20% реже стали сдавать квартиры. Стоимость аренды однокомнатной квартиры стала меньше на 14%.

Фото: Piter.tv



