Арендодатели Петербурга на 20% реже стали сдавать квартиры

Стоимость аренды однокомнатной квартиры стала меньше на 14%.

В Петербурге за последний месяц объем предложения арендного жилья сократился на 20%. Спад начался еще в декабре прошлого года. Тогда снижение было на уровне 10%. Об этом 23 января пишут "Известия".

Вместе с этим понизилась и стоимость аренды. Так, стоимость однокомнатной квартиры стала меньше на 14%. По прогнозам аналитиков, к весне ожидается рост стоимости аренды до 15%. В некоторых городах в январе рост составил 6%.

Ранее на новогодние праздники аренда квартиры в Петербурге подорожала на 20%. В среднем аренда квартиры обойдется в 4 500 рублей.

Фото: Piter.tv



