На новогодние праздники аренда квартиры в Петербурге подорожала на 20%

В среднем аренда квартиры обойдется в 4 500 рублей. Н

На новогодние праздники цена на аренду жилья в Петербурге поднялась на 20%. Об этом 21 декабря пишет ТАСС.

В среднем аренда квартиры обойдется в 4 500 рублей. Несмотря на то, что Северная столица снова стала самым популярным городом для отдыха россиян на предстоящих праздниках, аренда жилья в Москве или Казани стоит дороже — в среднем 4 950 рублей. Туристам в Сочи и вовсе придётся отдать 5 300 рублей, а в Эсто-Садоке — 8 900 рублей за сутки.

Напомним, что в Петербурге стали чаще снимать квартиры без предварительного просмотра. В среднем пользователь сервиса смотрит до пяти разных квартир с помощью 3D туров, тратит на это не больше 15 минут. Арендаторы чаще смотрят жилье в формате 3D туров – доля контрактов без очного просмотра составила 79% с начала года в Петербурге. В Москве этот показатель ниже на 1%. Отмечается, что после виртуального просмотра однокомнатные квартиры снимают 42% арендаторов, студии – 26%, двухкомнатные квартиры – 26%.

Ранее в Петербурге суд отправил под стражу злоумышленников, пытавшихся завладеть имуществом пенсионера.

Фото: piter.tv

