В Петербурге стали чаще снимать квартиры без предварительного просмотра

В среднем пользователь сервиса смотрит до пяти разных квартир с помощью 3D туров, тратит на это не больше 15 минут.

Петербург лидирует по количеству сделок аренды квартир без очного просмотра. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет РБК со ссылкой на "Яндекс Аренда".

Арендаторы чаще смотрят жилье в формате 3D туров – доля контрактов без очного просмотра составила 79% с начала года в Петербурге. В Москве этот показатель ниже на 1%. Отмечается, что после виртуального просмотра однокомнатные квартиры снимают 42% арендаторов, студии – 26%, двухкомнатные квартиры – 26%.

По словам руководителя "Яндекс Аренды" Ильи Тихомирова, в среднем пользователь сервиса смотрит до пяти разных квартир с помощью 3D туров, тратит на это не больше 15 минут.

Ранее в Петербурге суд отправил под стражу злоумышленников, пытавшихся завладеть имуществом пенсионера.

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